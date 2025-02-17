США Трампа живуть на іншій планеті – голова Мюнхенської конференції

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген підсумував загальний песимістичний настрій, що склався за наслідками головного європейського форуму.

Виступаючи в етері німецького телеканалу ZDF у неділю, 16 лютого, Гойсген назвав нинішню Мюнхенську конференцію “у певному сенсі кошмаром для європейців”, пише DW.

Насамперед він мав на увазі тон та зміст виступів представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Мабуть, найбільше європейців “вразив” віцепрезидент Джей Ді Венс, який у перший же день конференції вийшов на її трибуну з цілим списком звинувачень на адресу партнерів. Зокрема, Венс заявив про цензуру в ЄС, відкрито підтримав радикальні партії (зокрема вкрай праву Альтернативу для Німеччини) і розкритикував міграційну політику Європи.

Гойсген, послухавши заяви нової американської влади, дійшов висновку, що “Америка при Трампі живе на іншій планеті”. Про це він сказав у завершальній промові на конференції. На виступ Джей Ді Венса голова конференції відреагував повідомленням, що тепер виникли побоювання, “що наші спільні цінності більше не є спільними”.

“Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні у публічних заявах, бо бояться свого президента”, – наголосив Гойсген.

Для Гойсгена 61-ша Мюнхенська конференція з безпеки стала останньою як її голови. У кінці промови він не зміг стримати сліз.

Гойсген поступився постом колишньому генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.