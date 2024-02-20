Впевненість у перемозі України на найнижчому рівні від початку війни – ЗМІ

Учасники Мюнхенської конференції з безпеки були стурбовані перспективами України у війні проти РФ та ослабленою підтримкою Києва з боку США, пише видання Politico.

Четверо американських сенаторів переказують історію, почуту від українських чиновників: солдат у брудному окопі під канонаду російської артилерії шукає на своєму телефоні інформацію, що Конгрес США схвалив Україні військову допомогу.

Сенатор Шелдон Уайтхаус, керівник однієї з делегацій Конгресу, сказав, що було важко чути цю історію. «Для молодих українських солдатів на передовій це постійна тема для розмов», — зазначив сенатор похмуро.

Цей епізод підкреслив похмурість трансатлантично налаштованих чиновників та високопосадовців, які зібралися в Мюнхені. Погіршення перспектив України на полі бою та питання про відданість США Києву домінували на щорічному заході. Похмурість посилилася звісткою про смерть російського дисидента Олексія Навального, що прийшла у перший день заходу.

Багато політиків і чиновників використали цей момент, щоб заявити, що Україна програє війну без додаткових $60 мільярдів військової допомоги США, які очікують на голосування в Палаті представників. Але вони також не були впевнені, як може виглядати перемога України навіть за такого посилення.

Конференція проводиться на тлі того, що впевненість у тому, що президент Джо Байден зможе допомогти Україні, особливо низька, а колишній президент Дональд Трамп, лідер республіканської партії, намагається підірвати цей пакет.

Сьогоднішній план полягає у тому, щоб просто не дати українській армії розвалитися. Багато хто обходив питання про те, як виглядатиме перемога України і коли вона може статися.

Сенатор Марк Уорнер (демократ від штату Вірджинія), голова сенатського комітету з розвідки, заявив, що пакет допомоги «змінить правила гри» для України. Але він відмовився сказати, що ця підтримка забезпечить тріумф України, просто заявивши, що американська допомога є останньою та найкращою надією Києва.

«Я не знаю іншого способу в короткостроковій перспективі отримати українців необхідну їм зброю, боєприпаси та інструменти, окрім США», — додав Уорнер — один із 44 американських законодавців у Мюнхені.

“Діапазон бойових можливостей залишається величезним, незалежно від того, чи надходитиме в Україну більше зброї чи ні. Десь між Афганістаном, витісненням росіян за допомогою по суті партизанської партизанської війни і конфліктом великих армій, який ми маємо зараз, — ось де це закінчується», — сказав Уайтхаус.

Україні не вистачає боєприпасів та піхоти. Десятирічна фортеця Авдіївка впала перед росіянами минулими вихідними, що дало Кремлю перше велике завоювання з травня. Перш ніж президент України Володимир Зеленський змінив керівництво у вищому збройному складі своєї країни, генерали наполягали на тому, що президентові потрібно мобілізувати ще 500 000 військовослужбовців, щоб йти в ногу з більшою і ще сильнішою російською армією, яка, схоже, готова зазнавати величезних втрат, щоб просунутися лише на кілька км землі.

Законодавці від обох партій у Мюнхені запевняли союзника за союзником, що Палата представників зрештою схвалить допомогу, причому деякі прогнозують, що її буде прийнято вже в березні. Вони наполягали на тому, що більшість представників підтримають законопроєкт, як тільки він опиниться у Палаті представників. Але Мікі Шеріл (DN.J.) побоювалася фактора Х: лідера Республіканської партії, колишнього президента Дональда Трампа.

“Колишній президент Трамп, схоже, намагається зірвати підтримку поточного двопартійного доповнення, прийнятого в Сенаті”, – заявив він.

Зеленський, явно стурбований такою перспективою, використав публічні можливості, аби відстоювати інтереси своєї країни. «Для нас цей пакет є життєво важливим. Нині ми не розглядаємо альтернативи, оскільки розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера», — заявив він на прес-конференції з віце-президентом Камалою Харріс у суботу.

“Плану Б” не буде, якщо законодавцям не вдасться дати зелене світло цьому пакету, підтвердила Харріс. “Є тільки план А”.

Впевненість у тому, чого може досягти Україна, а також у президенті Джо Байдені, схоже, перебуває на найнижчому рівні за останні два роки.

Українські чиновники не говорять про альтернативи, наполягаючи на тому, що їм потрібна зброя та боєприпаси – особливо «Таурус» та армійська тактична ракетна система великої дальності – щоб дати відсіч РФ. Один український парламентарій заявив, що в Києві стурбовані відсутністю лідерства з боку Вашингтона як при прийнятті додаткової угоди, так і під час відправлення (і підштовхування союзників) до відправки більшої кількості боєприпасів дальньої дії в Україну. Чиновник щойно повернувся з фронту на півдні та заявив, що нестача боєприпасів безпосередньо призводить до того, що Україна втрачає позиції та солдатів.

“Коли громадянин Європи читає, що Україна відступила з Авдіївки, він має усвідомлювати один єдиний факт: РФ стала на кілька кілометрів ближчою до його власного будинку”, – заявив в інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Кожен рух РФ в Україні наближає російську зброю до будинку європейця середнього класу».

Високопоставлені представники адміністрації стверджують, що прихильність Америки до справи України не зменшилася. “Путін не збирається зупинятися, поки його не зупинять”, – заявила міністр армії США Крістін Вормут, яка прибула до Мюнхена щойно після спостереження за тим, як американські війська тренують новий український батальйон на американській базі в Німеччині. «А для противників, які спостерігають за тим, що відбувається в Україні, я не хотіла б, щоб вони зробили висновок, що ми дозволимо такому лідеру, як Путін, робити все, що він хоче».

Найкращий і єдиний варіант запобігти цьому, на їхню думку, як і раніше, перебуває на розгляді: прийняття Конгресом військової допомоги. «Давайте знищемо армію Путіна. Українці знають, як це зробити, тож допоможімо їм», – додав член палати представників Джейсон Кроу (демократ від штату Колорадо).

На Мюнхенській конференції з безпеки минулого року нервозність була помітною, але вона не була такою всепоглинаючою. США та їхні союзники згуртувалися на захист України, повернувши захоплену територію у РФ і готуючись до вирішального контрнаступу. Попереду був довгий шлях, але боротьба розвивалася у позитивному напрямі.

Але контрнаступ провалився, і наземна кампанія застопорилася, внаслідок чого українські та російські війська почали грати в артилерійський пінг-понг на фронті, довжиною тисячу кілометрів. Київ досяг більшого успіху на Чорному морі, потопивши кілька російських кораблів на стратегічному водному шляху, але це мало покращило перебіг війни. Ніхто по обидва боки Атлантики, особливо у Києві та Москві, не може передбачити, що буде далі.

“Проблема з РФ буде у нас незалежно від того, як закінчиться війна”, – сказав адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, який також попередив, що, хоча Захід “можливо, був занадто оптимістичний у 2023 році” з приводу війни, але ми маємо остерігатися надмірного песимізму у 2024 році».

Невизначеність посилила українських скептиків. Вони наполягають на тому, що США перекрили кран і натомість зосередилися на внутрішньому фронті. Сенатор Джей Ді Венс (республіканець від штату Огайо), який прибув до Мюнхена, щоб висловити протилежний погляд, заявив, що підтримує боротьбу Києва, але що Америка не може виробляти достатньо зброї, щоб озброїти Україну й одночасно захистити США.

«Європа має бути трохи самодостатнішою» у захисті себе», — наполягав він. «Хлопці, вам потрібно зробити крок уперед. В американській політиці відбудеться поворот, орієнтований Східну Азію. З огляду на цю реальність європейцям доведеться відігравати більш агресивну роль».

Однак більшість законодавців не хотіли залишати Мюнхен, не надаючи надії. Знову і знову вони відкидали ідею, що Україна безповоротно перебуває на межі краху.

«Я не бачу, як РФ коли-небудь виграє цю війну. За їх визначенням, перемога – це захоплення країни та її окупація. Вони ніколи не зможуть окупувати Україну», – сказав сенатор-республіканець від Айдахо Джим Ріш. «Війни закінчуються, коли одна чи обидві сторони борються до знемоги, а потім вони сідають і розмовляють».

А Уайтхаус заявив, що Україна ніколи не припинить опір РФ, навіть якщо вона не отримає більшої підтримки: “Шансів на те, що українці мирно перенесуть російську окупацію, буквально немає”.