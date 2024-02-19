Незабаром складна ситуація буде в районі Харківщини та Куп’янська – Жорін

Про те, наскільки серйозно підготувалися росіяни для просування на фронті не лише в районі Авдіївки, а й на Харківщині, розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю Radio NV.

Наводимо витяги з інтерв’ю.

«Коли ми прибули вже безпосередньо сюди, то тоді вже було зрозуміло і очевидно, що сили, м’яко кажучи, зовсім не рівні, що оборона цього міста буде дуже складним і нереальним процесом».

«З перших днів ми вже розуміли, що проти нас росіяни виставили величезну кількість підрозділів. Це одразу декілька бригад Збройних Сил Російської Федерації. Дуже важливо, що коли ми говоримо про бригади Російської Федерації, то це повноцінні, укомплектовані за штатом. Якщо вказано, що там 70 танків, то в цій бригаді реально 70 танків. Якщо вказано, що там буде 150 БМП, то їх реально в цій бригаді 150. І таких бригад на місце прориву через Авдіївку, через міську забудову кинули одразу декілька. Це 35-та бригада, 55-та, 74-та, 15-та, 21-ша, 31-ша, 114-та, а також підрозділи ГРУ та ССО Російської Федерації. Не важко порахувати і зрозуміти, що сили, м’яко кажучи, не співрозмірні»

«Ми не так вже давно вийшли з Бахмута. Я можу сказати, що бої в Бахмуті на сьогодні «курять» (були легшими — ред.) щодо того, що відбувалося безпосередньо в Авдіївці. Тому що та кількість піхоти, техніки і снарядів, яку вони задіяли, була просто божевільна. І втримати це тими підрозділами, які були у нас, неможливо»

«Втрата Авдіївки, як і будь-якого іншого населеного пункту, не може мати одну якусь конкретну причину. Це завжди комплекс заходів ворога і наших. Боєприпаси є, безумовно, одним з найважливіших моментів. І якщо ставити питання, чи вистачало боєприпасу, [то відповідь] «ні». Його не вистачало в повній кількості для того, щоб більш ефективно завдавати ураження ворогу або вести оборону. Якщо б його було більше, а все інше залишилось так само, найімовірніше, ми б там виграли більше часу або ще якісь моменти»

«Справа в тому, що ситуація на фронті на цей момент є дуже складною не тільки зараз в районі Авдіївки. Тут вона складна, тому що в місті залишилося ще достатньо сил для того, щоб намагатися просуватися. На скільки їх вистачить, це питання вже інше. Але треба усвідомлювати і розуміти, що нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь цей час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей — все це вони готували. І вони підготувалися. Тепер настав час, коли вони все це починають задіювати на полі бою. У нас, я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а зокрема і на півдні, а також є велика загроза і на півночі – в районі Харківської області і Куп’янська».