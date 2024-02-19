Скоро сложная ситуация будет в районе Харьковской области и Купянска – Жорин
О том, насколько серьезно подготовились россияне для продвижения на фронте не только в районе Авдеевки, но и на Харьковщине, рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV.
Приводим выдержки из интервью.
«Когда мы прибыли уже непосредственно сюда (в Авдеевку прим.ред), тогда уже было понятно и очевидно, что силы, мягко говоря, совсем не равны, что оборона этого города будет очень сложным и нереальным процессом».
«С первых дней мы уже понимали, что против нас россияне выставили огромное количество подразделений. Это сразу несколько бригад ВС РФ. Очень важно, что когда мы говорим о бригадах РФ, то это полноценные, укомплектованные по штату. Если указано, что там 70 танков, то в этой бригаде реально 70 танков. Если указано, что там будет 150 БМП, то их реально в этой бригаде 150. И таких бригад на место прорыва через Авдеевку, через городскую застройку бросили сразу несколько. Это 35-я бригада, 55-я, 74-я, 15-я, 21-я, 31-я, 114-я, а также подразделения ГРУ и ССО РФ. Не трудно посчитать и понять, что силы, мягко говоря, не соразмерны»
«Мы не так уж давно вышли из Бахмута. Я могу сказать, что бои в Бахмуте на сегодня «курят» (были легче — ред.) относительно того, что происходило непосредственно в Авдеевке. Потому что то количество пехоты, техники и снарядов, которое они задействовали, было просто сумасшедшее. И удержать это теми подразделениями, которые были у нас, невозможно»
«Потеря Авдеевки, как и любого другого населенного пункта, не может иметь одну какую-то конкретную причину. Это всегда комплекс мероприятий врага и наших. Боеприпасы являются, безусловно, одним из важнейших моментов. И если задавать вопрос, хватало ли боеприпаса, [то ответ] «нет». Его не хватало в полном количестве для того, чтобы более эффективно наносить поражение врагу или вести оборону. Если бы его было больше, а все остальное осталось так же, скорее всего, мы бы там выиграли больше времени или еще какие-то моменты»
«Дело в том, что ситуация на фронте на данный момент является очень сложной не только сейчас в районе Авдеевки. Но надо осознавать и понимать, что нам надо готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И россияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили силы, готовили технику, БК, людей — все это они готовили. И они подготовились. Теперь настало время, когда они все это начинают задействовать на поле боя. У нас, я думаю, в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки, а в том числе и на юге, а также есть большая угроза и на севере — в районе Харьковской области и Купянска»
Читайте также: «После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, ВС РФ, жорин, купянск, Максим Жорин, продвижение, рф, фронт, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Скоро сложная ситуация будет в районе Харьковской области и Купянска – Жорин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, насколько серьезно подготовились россияне для продвижения на фронте не только в районе Авдеевки, но и на Харьковщине, рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV. ".