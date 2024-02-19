«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ

Армия РФ стремится воспользоваться наступающей весенней распутицей и перебоями в оказании Западом военной помощи Украине, считают в Институте изучения войны (ISW). Аналитики оценили, что будет «после Авдеевки».

«Российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое наступление на всем театре военных действий, в то время как местность и погода в целом благоприятствуют наступательным действиям, чтобы истощить обороняющиеся украинские силы, а также обеспечить выгодные позиции для будущих операций до того, как распутица начнется всерьез. Более того, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь в обеспечении безопасности со стороны европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать эффект в среднесрочной перспективе, вероятно, к осени 2024 года, и пытается воспользоваться нынешним вооружением Украины», — считают аналитики ISW.

В Институте изучения войны отметили: даже если страны ЕС предоставят Украине большую помощь она не заполнит существующий пробел в критически важном оборудовании, которое может поставить только США (к примеру — ракетах для систем ПВО «Patriot»).

При этом в ISW не склонны считать, что за захватом Авдеевки последуют какие-либо масштабные прорывы оккупантов вглубь Украины. Аналитики отметили длительность наступательной операции, которую проводили россияне, а также — понесенные ими огромные потери. По данным командующего ОСГВ «Таврия» Александра Тарнавского, речь идет о 47 тысячах человек личного состава за четыре месяца. Так называемые российские «военные блогеры», безусловно, занижают количество потерь. И все же признают, что Авдеевка далась РФ очень большой ценой.

«Военный блогер (вероятно речь идет об Андрее Морозове (Мурзе) — Ред.) заявил, что с октября 2023 года российские войска понесли на Авдеевском направлении 16 000 «безвозвратных потерь» (вероятно, убитых в бою, тогда как оценка Тарнавского могла включать и раненых) на Авдеевском направлении. Военный блогер также сардонически отметил, что танковые полки и танковые дивизии, действовавшие под Авдеевкой, «отличились», продвинувшись за четыре месяца на несколько километров и понеся огромные потери личного состава. Напротив, по словам военного блогера, украинские силы понесли гораздо меньшие потери и смогли отойти на подготовленные оборонительные позиции в основном на своих условиях, а это означает, что измученным и истощенным российским силам теперь придется снова сражаться с украинскими войсками на новых рубежах. Российским войскам удалось оттянуть украинские войска к Авдеевке с других участков фронта и заставить украинцев израсходовать и без того ограниченные украинские запасы критического оборудования, но сделали это, не обеспечив серьезных оперативных успехов. Этот результат, вероятно, повторится в продолжающихся наступательных операциях на границе Харьковско-Луганской области и на западе Запорожской области», — отметили в Институте изучения войны.

От себя аналитики дополнили: за все время полномасштабного вторжения россияне так ни разу и не продемонстрировали «способность обеспечить значимые в оперативном отношении успехи или провести быстрый механизированный маневр на больших участках территории, и захват Авдеевки не следует воспринимать как демонстрацию этой способности». Эксперты ISW напомнили: Авдеевка, захватом которой так гордятся российские пропагандисты и официальные власти, находится в 60 км от админграницы Донецкой области.

«Российским войскам потребуется провести широкомасштабные и грамотные маневры по пересеченной местности, чтобы выйти к границам области менее чем за несколько лет, и им придется пройти еще дальше и через более укрепленную территорию, чтобы выйти в район Славянска-Краматорска на севере Донецкой области. Российские войска не продемонстрировали возможности проведения подобных маневров ни под Авдеевкой, ни на каком-либо другом участке фронта», — подчеркнули в ISW.

Там также дали прогноз относительно перспектив россиян в районе Купянска и на юге: «Российские наступательные усилия по взятию Купянска вполне могли бы вытеснить украинцев на левый берег реки Оскол, но российские силы в этом районе в течение нескольких месяцев оставались в основном сосредоточенными на небольших тактических позициях на Купянском направлении. Российские наступательные усилия к югу от Орехова вряд ли пройдут мимо самого Орехова или даже быстро достигнут Орехова».