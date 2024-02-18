Россияне нацелились на Песчаное вместо дороги Купянск – Сватово – Машовец

Перегруппировка сил РФ на Купянском направлении в Харьковской области не принесла противнику успеха, констатирует военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.

На Купянском направлении не принесла успеха россиянам попытка вернуть в бой подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка из состава 11-го армейского корпуса восточнее села Ивановка, говорит Машовец.

Враги не смогли «зайти во фланг» нашим подразделениям по рубежу Кисловка – Котляровка.

Тогда россияне перегруппировали в районе Крохамальное – Табаевка подразделение 2-й «таманской» мотострелковой дивизии из состава 1-й «гвардейской» танковой армии, но и это не принесло им успеха.

«Противник был вынужден перенаправить свои усилия вместо продвижения вдоль дороги Купянск – Сватово в северо-западном направлении с амбициозными планами на более «приземленную» цель — село Песчаное», — отмечает Машовец.

Но действия россиян оказались настолько «удачными», что им с довольно значительными усилиями пока что удается только удерживать район села Табаевка, о продвижении нет и речи.

И внеплановое «оживление» противника на направлении Ивановка – Степная Новоселовка имеет прямое и непосредственное отношение к введению в бой «таманцев», резюмировал военный эксперт.