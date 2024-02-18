Росіяни націлилися на Піщане замість дороги Куп’янськ – Сватове – Машовець
Перегрупування сил РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області не принесло противнику успіху, констатує військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
На Куп’янському напрямку не принесла успіху росіянам спроба повернути в бій підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку зі складу 11-го армійського корпусу на схід від села Іванівка, каже Машовець.
Вороги не змогли “зайти у фланг” нашим підрозділам за лінією Кислівка – Котлярівка.
Тоді росіяни перегрупували в районі Крохамальне – Табаївка підрозділ 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії зі складу 1-ї “гвардійської” танкової армії, але і це не дало їм переваги.
«Противник був змушений перенаправити свої зусилля замість просування вздовж дороги Куп’янськ – Сватове у північно-західному напрямку з амбітними планами на більш “приземлену” мету — село Піщане», – зазначає Машовець.
Але дії росіян виявилися настільки “вдалими”, що їм із досить значними зусиллями поки що вдається лише утримувати район села Табаївка, про просування немає й мови.
І позапланове “пожвавлення” противника на напрямку Іванівка – Степова Новоселівка має пряме та безпосереднє відношення до введення у бій “таманців”, резюмував військовий експерт.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дорога, Константин Машовец, куп'янск, купянское направление, перегрупировка, росіяни, рф, сватово, село Песчаное, Харьковская область;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перегрупування сил РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області не принесло противнику успіху, констатує військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.".