Росіяни націлилися на Піщане замість дороги Куп’янськ – Сватове – Машовець

Перегрупування сил РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області не принесло противнику успіху, констатує військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

На Куп’янському напрямку не принесла успіху росіянам спроба повернути в бій підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку зі складу 11-го армійського корпусу на схід від села Іванівка, каже Машовець.

Вороги не змогли “зайти у фланг” нашим підрозділам за лінією Кислівка – Котлярівка.

Тоді росіяни перегрупували в районі Крохамальне – Табаївка підрозділ 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії зі складу 1-ї “гвардійської” танкової армії, але і це не дало їм переваги.

«Противник був змушений перенаправити свої зусилля замість просування вздовж дороги Куп’янськ – Сватове у північно-західному напрямку з амбітними планами на більш “приземлену” мету — село Піщане», – зазначає Машовець.

Але дії росіян виявилися настільки “вдалими”, що їм із досить значними зусиллями поки що вдається лише утримувати район села Табаївка, про просування немає й мови.

І позапланове “пожвавлення” противника на напрямку Іванівка – Степова Новоселівка має пряме та безпосереднє відношення до введення у бій “таманців”, резюмував військовий експерт.