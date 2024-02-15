Росіяни завершують перегрупування на Куп’янському напрямку – Машовець
Частини та підрозділи з Куп’янського напрямку частково перекидають на Лиманський, а звідти – під Авдіївку. Подробиці руху окупантів повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
“Командування противника закінчує перегрупування своїх сил й засобів на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – написав Машовець в огляді 15 лютого.
Зокрема, штурмовиків 3-ї мотострілецької дивізії перекинули до району села Житлівка поблизу Кремінної. На думку Машовця, це говорить про намір росіян нарощувати зусилля у напрямку на село Терни (на Донеччині біля кордону з Луганською областю). Також із Куп’янського напрямку, за оцінками Машовця, в оперативне підпорядкування командира 144-ї російської мотострілецької дивізії перекинули штурмові підрозділи 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії.
“Після закінчення перегрупування у смузі наступу 47-ї танкової дивізії (тд) та введення у бій підрозділів 2-ї мсд 1-ї гв.ТА, противник відновив атакувальні та штурмові дії в районі с. Табаївка, однак, поки безрезультатно для себе”, – зазначив Машовець.
Загалом підрозділи 47-ї танкової дивізії з Куп’янського напрямку рухаються на Лиманський, зазначив військовий оглядач.
“Ймовірно, для вивільнення частин та підрозділів 90-ї танкової дивізії (тд). Передбачається, що противник, своєю чергою, зосередить повністю всю 90-у тд на Авдіївському напрямку”, – пояснив він.
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Такі переміщення сил і засобів під Авдіївку разом із прагненням командування РФ продовжувати одночасно наступати й на Куп’янському, й на Лиманському напрямках вимагатимуть вводити резерви, вважає Машовець.
“Нагадаю… в обох угрупуваннях військ (УВ) противника, які займаються цією “невдячною” справою – “Запад” та “Центр”, у так званому “резерві першої черги” знаходяться – загалом 7 мотострілецьких полків, переважно – територіальних військ (мсп ТрВ), й один окремий мотострілецький батальйон – мсб… Цілком можливо, що найближчим часом, ми зможемо принаймні якусь частину цього резерву, побачити вже у “першій лінії”, – прогнозує оглядач.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, купянское направление, Машовець, новини Харкова, перегруппировка;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 09:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частини та підрозділи з Куп’янського напрямку частково перекидають на Лиманський, а звідти – під Авдіївку. Подробиці руху окупантів повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець".