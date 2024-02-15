Росіяни завершують перегрупування на Куп’янському напрямку – Машовець

Частини та підрозділи з Куп’янського напрямку частково перекидають на Лиманський, а звідти – під Авдіївку. Подробиці руху окупантів повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Командування противника закінчує перегрупування своїх сил й засобів на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – написав Машовець в огляді 15 лютого.

Зокрема, штурмовиків 3-ї мотострілецької дивізії перекинули до району села Житлівка поблизу Кремінної. На думку Машовця, це говорить про намір росіян нарощувати зусилля у напрямку на село Терни (на Донеччині біля кордону з Луганською областю). Також із Куп’янського напрямку, за оцінками Машовця, в оперативне підпорядкування командира 144-ї російської мотострілецької дивізії перекинули штурмові підрозділи 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії.

“Після закінчення перегрупування у смузі наступу 47-ї танкової дивізії (тд) та введення у бій підрозділів 2-ї мсд 1-ї гв.ТА, противник відновив атакувальні та штурмові дії в районі с. Табаївка, однак, поки безрезультатно для себе”, – зазначив Машовець.

Загалом підрозділи 47-ї танкової дивізії з Куп’янського напрямку рухаються на Лиманський, зазначив військовий оглядач.

“Ймовірно, для вивільнення частин та підрозділів 90-ї танкової дивізії (тд). Передбачається, що противник, своєю чергою, зосередить повністю всю 90-у тд на Авдіївському напрямку”, – пояснив він.

Такі переміщення сил і засобів під Авдіївку разом із прагненням командування РФ продовжувати одночасно наступати й на Куп’янському, й на Лиманському напрямках вимагатимуть вводити резерви, вважає Машовець.

“Нагадаю… в обох угрупуваннях військ (УВ) противника, які займаються цією “невдячною” справою – “Запад” та “Центр”, у так званому “резерві першої черги” знаходяться – загалом 7 мотострілецьких полків, переважно – територіальних військ (мсп ТрВ), й один окремий мотострілецький батальйон – мсб… Цілком можливо, що найближчим часом, ми зможемо принаймні якусь частину цього резерву, побачити вже у “першій лінії”, – прогнозує оглядач.