ISW оцінив, навіщо росіяни кинули “Росгвардію” до кордонів Харківщини

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: проводити великомасштабні наступальні операції з Бєлгородської до Харківської області армія РФ навряд чи зможе.

“Повідомляється, що окремі співробітники “Росгвардії” провели оперативну передислокацію до прикордонних районів Бєлгородської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 7 лютого, що в перший тиждень лютого до Бєлгородської області з окупованої Донецької області було перекинуто елементи 116-ї бригади спеціального призначення, а саме її 900-й та 902-й полки”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зазначили, що, за їхніми даними, ці підрозділи “Росгвардії” раніше знаходилися в окупованій Донецькій області, куди їх перекинули в грудні. Метою було забезпечення “правоохоронних цілей” на окупованих територіях.

“Тому їхня швидка передислокація з окупованої України заслуговує на увагу. Раніше ISW також оцінював, що російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди в Харківську область з Бєлгородської області, щоб відвернути й відкинути українські сили від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де зараз російські війська проводять наступальні операції. І щонайменше два полки Росгвардії, які розгорнуті, можуть підтримувати таку майбутню диверсійну діяльність. Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області”, – вважають в ISW.

Оцінюючи ситуацію на фронті на Харківщині, аналітики повідомили, що під Куп’янськом точаться позиційні бої. Підтверджених змін лінії фронту немає.