РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що росіяни підтягли до держкордону між РФ та Україною в районі Грайворона та с. Шебекіно сили та засоби 116-ї окремої бригади особливого призначення “Росгвардії”.
“Протягом першого тижня нинішнього місяця, командування противника провело оперативне розгортання визначених сил й засобів 116-ї окремої бригади особливого призначення (обр ОСП) федеральної служби військ національної гвардії (фсвнг) ри-фи “Россгвардия”… у складі свого УВ “Белгород” (по тактичних напрямках на Грайворон та на Шебекино)”, – написав Машовець в огляді вранці 7 лютого.
За його даними, росіяни перемістили до Бєлгородської області росгвардійців з окупованої території Донецької області України. А саме: три батальйони зі складу 900-го та 902-го полків оперативного призначення, гаубичний артилерійський дивізіон, дві мінометні батареї та батарею протитанкових ракетних комплексів. Для них інженерні війська облаштували 25 опорних пунктів, а також укріплені позиції та наглядові пункти.
“Хто забув, нагадаю… ця бригада “россгвардии” (3-х полкового складу – 900-й, 901-й та 902-й поп) була сформована, починаючи із серпня минулого року, спеціально для проведення так званих “стабілізаційних дій” на окупованих територіях України… головним чином, в Донецькій області… Переміщення частини її сил й засобів у Бєлгородську область самої ри-фи, особливо, разом із досить потужної артилерійсько-мінометної складовою, на підсилення армійського УВ “Белгород” явно викликане якоюсь вагомою, але досить “нетривиальной” причиною”, – вважає військовий оглядач.
Він запропонував читачам самостійно подумати, навіщо росіянам зміцнювати кордон та виставляти там війська, призначені однозначно не для наступу в бік Харківщини.
Читайте також: Перед командуванням армії РФ виникла дилема – Машовець про бої на Харківщині
“Якою самою може бути ця причина, щоб цілком адекватне армійське УВ “Белгород” противник вирішив ще й підсилити спеціально сформованими карателями…? Навіщо їх туди потягнули?” – задався він риторичним питанням.
Раніше Машовець уже висловлював думку, що війська РФ на кордоні з Харківщиною готуються не наступати, а захищатися від можливих рейдів ЗСУ (хай навіть силами “РДК” та “ЛСР”), які можуть “зіпсувати картинку” пропагандистам напередодні так званих “виборів”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, граница, Машовець, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що росіяни підтягли до держкордону між РФ та Україною в районі Грайворона та с. Шебекіно сили та засоби 116-ї окремої бригади особливого призначення “Росгвардії”".