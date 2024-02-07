РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що росіяни підтягли до держкордону між РФ та Україною в районі Грайворона та с. Шебекіно сили та засоби 116-ї окремої бригади особливого призначення “Росгвардії”.

“Протягом першого тижня нинішнього місяця, командування противника провело оперативне розгортання визначених сил й засобів 116-ї окремої бригади особливого призначення (обр ОСП) федеральної служби військ національної гвардії (фсвнг) ри-фи “Россгвардия”… у складі свого УВ “Белгород” (по тактичних напрямках на Грайворон та на Шебекино)”, – написав Машовець в огляді вранці 7 лютого.

За його даними, росіяни перемістили до Бєлгородської області росгвардійців з окупованої території Донецької області України. А саме: три батальйони зі складу 900-го та 902-го полків оперативного призначення, гаубичний артилерійський дивізіон, дві мінометні батареї та батарею протитанкових ракетних комплексів. Для них інженерні війська облаштували 25 опорних пунктів, а також укріплені позиції та наглядові пункти.

“Хто забув, нагадаю… ця бригада “россгвардии” (3-х полкового складу – 900-й, 901-й та 902-й поп) була сформована, починаючи із серпня минулого року, спеціально для проведення так званих “стабілізаційних дій” на окупованих територіях України… головним чином, в Донецькій області… Переміщення частини її сил й засобів у Бєлгородську область самої ри-фи, особливо, разом із досить потужної артилерійсько-мінометної складовою, на підсилення армійського УВ “Белгород” явно викликане якоюсь вагомою, але досить “нетривиальной” причиною”, – вважає військовий оглядач.

Він запропонував читачам самостійно подумати, навіщо росіянам зміцнювати кордон та виставляти там війська, призначені однозначно не для наступу в бік Харківщини.

“Якою самою може бути ця причина, щоб цілком адекватне армійське УВ “Белгород” противник вирішив ще й підсилити спеціально сформованими карателями…? Навіщо їх туди потягнули?” – задався він риторичним питанням.

Раніше Машовець уже висловлював думку, що війська РФ на кордоні з Харківщиною готуються не наступати, а захищатися від можливих рейдів ЗСУ (хай навіть силами “РДК” та “ЛСР”), які можуть “зіпсувати картинку” пропагандистам напередодні так званих “виборів”.