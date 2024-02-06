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Перед командуванням армії РФ виникла дилема – Машовець про бої на Харківщині

Політика 20:59   06.02.2024
Олена Нагорна
Перед командуванням армії РФ виникла дилема – Машовець про бої на Харківщині

Перед командуванням 1-ї танкової гвардійської армії РФ, яка задіяна на території Куп’янського району Харківщини, виникла дилема – рухатися вздовж дороги Р07 “Куп’янськ-Сватове” в напрямку села Котлярівка, щоб спробувати оточити ЗСУ, або ж наступати на село Піщане, вважає військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

На Куп’янському напрямку оперує переважна більшість ворожого угруповання військ “Захід”: 6-та загальновійськова і 1-ша танкова гвардійська армії. Підрозділи останньої (47-ма танкова, 4-та танкова та 2-га мотострілецька дивізії) атакують зі сходу, розповів Машовець в етері каналу “UKRLIFE з Людмилою Немирею”.

“Нещодавно вони мали успіх – вони просунулися. Села Крохмальне, Табаївка – у тому напрямку… Зараз дилема перед командуванням 1-ї танкової армії встала. У них з’явилася можливість зайти до тилу наших підрозділів, які обороняються по рубежу Котлярівки, Кислівки, Іванівки. З півдня зайти вздовж дороги Р07 “Куп’янськ-Сватове”. Прорватися у північно-західному напрямку та вийти на тили наших підрозділів, які обороняються на північ. Або наступати на Піщане, рватися до Осколу в межах загального плану виходу на бар’єрний рубіж по річці Оскіл, на її лівий берег”, — розповів експерт.

Вести одночасно наступ в обох напрямках, на його думку, у 1-ї танкової армії не вистачає сил.

“Тому вони підтягли туди, якщо я не помиляюся, 2-гу мотострілецьку Таманську дивізію, її полки. Для того, щоб наростити зусилля. Але є невелика технічна деталь. Потрібно прорвати систему оборони ЗСУ на північ від Табаївки. У них це поки що не виходить. Думаю, найближчими днями ми побачимо, як вони намагатимуться це робити”, — вважає Машовець.

Нагадаємо, захоплення ворогом села Крохмальне у ЗСУ підтвердили 21 січня.

Читайте також: Росіяни планують оточити ЗСУ в районі Котлярівки на Харківщині — Машовець

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Перед командуванням армії РФ виникла дилема – Машовець про бої на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 20:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед командуванням 1-ї танкової гвардійської армії РФ, яка задіяна на території Куп’янського району Харківщини, виникла дилема".