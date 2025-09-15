Live
Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – подробиці від Генштабу

Україна 08:11   15.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби в Харківській області було 19 зіткнень. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять атак росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському – українські захисники стримали дев’ять штурмів окупантів біля Нової Кругляківки, Радьківки, Кіндрашівки, Куп’янська та Степової Новоселівки.

Загалом за вчора зафіксовано 187 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.

Читайте також: Окупанти стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
