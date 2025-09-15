Live
Окупант стверджують, що просунулися у Куп'янську – аналіз ISW

Україна 07:49   15.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупант стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW

Про те, що відбувається на фронті на Харківщині, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

За даними експертів, атаки РФ у районі Вовчанська не увінчалися успіхом. Таким чином ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишилася незмінною.

Росіяни заявили про просування на північно-східних околицях Куп’янська, також російський блогер стверджував, що армія РФ захопила частину територій на заході та в центральній частині міста. Проте аналітики уточнили, що ця інформація виявилася хибною.

“13 і 14 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирового; на північний схід від Куп’янська поблизу Фіголовки і в напрямку Петро-Іванівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Степної Новоселівки”, – зазначили в ISW.

Не змінилася лінія фронту на Великобурлуцькому та Борівському напрямах.

“14 вересня російські війська наступали на північний схід від Борової у напрямку Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
