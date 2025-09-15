Оккупант утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW

О том, что происходит на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, атаки РФ в районе Волчанска не увенчались успехом. Таким образом, ситуация на Южно-Слобожанском направлении осталась неизменной.

Россияне заявили о продвижении на северо-восточных окраинах Купянска, также российский блогер утверждал, что армия РФ захватила часть территорий на западе и в центральной части города. Однако аналитики уточнили, что эта информация оказалась ложной.

«13 и 14 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска вблизи Мирового; северо-восточнее Купянска вблизи Фиголовки и в направлении Петро-Ивановки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки», – уточнили в ISW.

Не изменилась линия фронта на Великобурлукском и Боровском направлениях.

«14 сентября российские войска наступали северо-восточнее Боровой в направлении Новой Кругляковки и юго-восточнее Боровой близ Грековки», – добавили в Институте изучения войны.