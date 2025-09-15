Оккупант утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW
О том, что происходит на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
По данным экспертов, атаки РФ в районе Волчанска не увенчались успехом. Таким образом, ситуация на Южно-Слобожанском направлении осталась неизменной.
Россияне заявили о продвижении на северо-восточных окраинах Купянска, также российский блогер утверждал, что армия РФ захватила часть территорий на западе и в центральной части города. Однако аналитики уточнили, что эта информация оказалась ложной.
«13 и 14 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска вблизи Мирового; северо-восточнее Купянска вблизи Фиголовки и в направлении Петро-Ивановки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки», – уточнили в ISW.
Не изменилась линия фронта на Великобурлукском и Боровском направлениях.
«14 сентября российские войска наступали северо-восточнее Боровой в направлении Новой Кругляковки и юго-восточнее Боровой близ Грековки», – добавили в Институте изучения войны.
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 07:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина