В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
О пожаре на территории предприятия в Харькове сотрудникам облуправления ГСЧС сообщили в 21:41.
Пожар начался в двухэтажном здании на территории частного предприятия в Немышлянском районе, уточнили спасатели.
«Огонь охватил площадь около 100 кв. Пожар удалось локализовать в 22:23 и полностью ликвидировать в 00:41», – передают в ГСЧС.
В ликвидации возгорания принимали участие два десятка спасателей и четыре единицы спецтехники ГСЧС. В результате пожара пострадавших нет. Причину возгорания еще пытаются установить.
Напомним, накануне пожары бушевали в Боровой. Около 11:00 13 сентября российская армия нанесла комбинированный удар. В поселке в этот момент работали спасатели: они разбирали завалы разрушенного предыдущим обстрелом дома. Бойцы и техника ГСЧС не пострадали. Однако из-за удара КАБами и из РСЗО погиб местный житель, еще двое – мужчины 74 и 72 лет – получили ранения. В результате обстрела на территории частного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар на площади 90 квадратных метров
Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)
