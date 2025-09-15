У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків

Live
Події 07:25   15.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про пожежу на території підприємства у Харкові співробітникам облуправління ДСНС повідомили о 21:41.

Пожежа розпочалася у двоповерховій будівлі на території приватного підприємства в Немишлянському районі, уточнили рятувальники.

Вогонь охопив площу близько 100 м. кв. Пожежу вдалося локалізувати о 22:23 та повністю ліквідувати о 00:41″, – передають у ДСНС.

У ліквідації займання брали участь два десятки рятувальників та чотири одиниці спецтехніки ДСНС. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причину займання ще намагаються встановити.

Нагадаємо, напередодні пожежі вирували у Боровій. близько 11:00 13 вересня російська армія завдала комбінованого удару по Боровій. У селищі працювали рятувальники: вони розбирали завали зруйнованого попереднім обстрілом будинку. Бійці та техніка ДСНС не постраждали. Однак через удар КАБами та з РСЗВ загинув місцевий житель, ще двоє – чоловіки 74 та 72 років – отримали поранення. Внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння частково зруйнована господарська споруда. Сталася пожежа на площі 90 квадратних метрів

Скільки будинків вже відновили у Харкові із запланованих на 2025-й (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
