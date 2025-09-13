По Харківщині вдарили КАБами та РСЗВ: є загиблий і поранені
Російська армія близько 11:00 13 вересня атакувала селище Борова на Харківщині. За даними обласної прокуратури, поранені двоє людей, один чоловік загинув.
“За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню. Загинув чоловік. Ще двоє чоловіків — 74 та 72 років — отримали поранення“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У населеному пункті є руйнування, зокрема житлових будинків, виникли пожежі.
Вночі російська армія також комбіновано атакувала Золочівську громаду. У цьому випадку для удару застосували КАБи та “шахеди”. Постраждали дві жінки.
