По Харківщині вдарили КАБами та РСЗВ: є загиблий і поранені

Російська армія близько 11:00 13 вересня атакувала селище Борова на Харківщині. За даними обласної прокуратури, поранені двоє людей, один чоловік загинув.

“За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню. Загинув чоловік. Ще двоє чоловіків — 74 та 72 років — отримали поранення“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У населеному пункті є руйнування, зокрема житлових будинків, виникли пожежі.

Вночі російська армія також комбіновано атакувала Золочівську громаду. У цьому випадку для удару застосували КАБи та “шахеди”. Постраждали дві жінки.