По Харьковщине ударили КАБами и РСЗО: есть погибший и раненые

Происшествия 15:49   13.09.2025
Оксана Горун
Российская армия около 11:00 13 сентября атаковала поселок Боровая на Харьковщине. По данным областной прокуратуры, ранены два человека, еще один — погиб.

«По данным следствия, 13 сентября около 11:00 российские войска нанесли комбинированный удар по поселку Боровая Изюмского района. Враг применил управляемые авиационные бомбы и реактивную систему залпового огня. Погиб мужчина. Еще двое мужчин – 74 и 72 лет – получили ранения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

прилеты в Боровой 13 сентября 2025 2

В населенном пункте есть разрушения, в том числе жилых домов, возникли пожары.

Читайте также: Ребенка нашли в прифронтовом селе Харьковской области — ГСЧС

Ночью российская армия также комбинированно атаковала Золочевскую громаду. В этом случае для удара применили КАБы и «Шахеды». Пострадали две женщины.

Автор: Оксана Горун
