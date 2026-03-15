Операторы российского центра БпЛА «Рубинкон» атакуют ВСУ под Купянском – ISW

Фронт 08:28   15.03.2026
Оксана Якушко
Россияне продолжили наступать в направлении Купянска 14 марта, но продвинулись не смогли, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Также российский военный блогер утверждал, что кремлевские войска продвинулись возле Кучеровки, Петропавловки и Подола на востоке от Купянска. Однако эти заявления остаются неподтвержденными.

Кроме того, россияне атакуют вблизи самого Купянска, возле Купянска-Узлового и вблизи Куриловки и Новоосиново 13 и 14 марта. Однако украинские силы контратакуют на севере Купянске.

Российские позиции в Купянске остаются нестабильными и им трудно осуществлять логистику в Купянске, передает Институт изучения войны (ISW). А нынешний логистический коридор в Купянск, по словам российского военного блогера, имеет ширину всего 500 метров и что оккупанты не могут использовать этот коридор для передвижения пешком или на транспортных средствах. Поэтому российские войска полагаются на беспилотники для снабжения позиций в Купянске.

Также стало известно, что по украинским войскам в Купянске-Узловом наносят удары операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных систем «Рубикон».

Российские войска также пытались наступать в направлении Боровой 14 марта, но продвинулись не смогли.

Россияне атаковали к северу от Боровой в районе Новоплатоновки, возле Александровки, в направлении Волчьего Яра, в направлении Крымков 13 и 14 марта. А ВСУ контратаковали из Глущенково и в районе Редкодуба и Новомихайловки (все к юго-востоку от Боровой).

Российский военный блогер утверждает, что «серая зона» возле Редкодуба расширилась в размерах.

