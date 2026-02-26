«Не будут жалеть никаких ресурсов»: как действуют россияне в районе Боровой
Россияне в районе поселка Боровая Харьковской области не прекращают попыток проникнуть в полосу обороны, однако продвижения у них нет, так как их уничтожают еще на подходах, рассказал в эфире нацмарафона Юрий Вашуленко, главный сержант взвода технического обеспечения 2-го механизированного батальона 3-й ОШБр.
Он отметил, что ситуация на направлении остается неизменной.
«Враг не оставляет попыток давить. Они пытаются найти слабое место, где смогут продвинуться. Их главная цель — это вытеснить наши подразделения за реку Оскол, закрепиться на этом участке фронта, чтобы открыть для себя возможность дальнейшего наступления на город Изюм», — констатировал Вашуленко.
По его словам, основная тактика РФ сейчас — это попытки инфильтрации в полосу обороны.
«У нас уже есть противодействие данной тактике — это эшелонирование наших средств наблюдения со средствами поражения. Сейчас эта наша тактика показывает себя уже хорошо. Все их группы, которые намерены инфильтрироваться в нашу полосу обороны, уничтожаются еще на подходах к нашей полосе. Остатки, которым удается добраться до полосы обороны, до наших ребят, уничтожаются благодаря подготовленным мобильным огневым группам. На данный момент у врага, насколько мне известно, нет продвижения, никаких результатов в их попытках. Но попытки постоянны. По нашему пониманию, они не будут жалеть никаких ресурсов на свои планы и на свои цели. Поэтому работы у ребят хватает», — добавил главный сержант.
