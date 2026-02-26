Российские войска атаковали в Купянске — ISW
Об активизации боев в Купянске и вокруг города в актуальной сводке сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Российские войска атаковали вблизи и внутри самого Купянска; к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; и к юго-востоку от Купянска, в районе Песчаного, Глушковки и Куриловки, 24 и 25 февраля. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы контратаковали в районе Радьковки (к северу от Купянска) и Соболевки (к западу от Купянска)», — проинформировали аналитики.
В ISW сообщили, что продвижений вперед у ВС РФ нет ни на одном из направлений в Харьковской области — ни к Купянску, ни к Волчанску, ни к Боровой. Осинтеры не нашли подтверджений заявлениям российского Минобороны о якобы захвате сел Графское, Прилипка и поселка Вильча в районе Волчанска.
В Институте изучения войны также обратили внимание на сообщение российского «z-блогера» о полном неведении высшего командования о реальной ситуации на фронте.
«Блогер, сообщавший о действиях российской группировки войск «Запад», заявил, что российское военное командование настолько не имеет четкого представления о линии фронта, что приказало половине операторов беспилотников 2-й мотострелковой дивизии (1-й гвардейской танковой армии, Московский военный округ), включая весь 136-й разведывательный батальон, вести наблюдение и уточнять позиции дивизии на линии фронта», — отметили в ISW.
