Російські війська атакували в Куп’янську – ISW

Про активізацію боїв у Куп’янську та навколо міста в актуальному зведенні повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

“Російські війська атакували поблизу та всередині самого Куп’янська; на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Кучерівки; і на південний схід від Куп’янська, в районі Піщаного, Глушківки та Курилівки, 24 і 25 лютого. Російський воєнний блогер стверджував, що українські сили контратакували в районі Радьківки (на північ від Куп’янська) та Соболівки (на захід від Куп’янська)”, – поінформували аналітики.

В ISW повідомили, що просувань у ЗС РФ немає ні на одному з напрямків у Харківській області – ні до Куп’янська, ні до Вовчанська, ні до Борової. Осінтери не знайшли підтверджень заявам російського Міноборони про нібито захоплення сіл Графське, Приліпка та селища Вільча в районі Вовчанська.

В Інституті вивчення війни також звернули увагу на повідомлення російського “z-блогера” про повне незнання вищим командуванням реальної ситуації на фронті.

“Блогер, який повідомляв про дії російського угруповання військ “Захід”, заявив, що російське військове командування настільки не має чіткого уявлення про лінію фронту, що наказало половині операторів безпілотників 2-ї мотострілецької дивізії (1-ї гвардійської танкової армії, Московський військовий округ), включаючи весь 136-й розвідувальний батальйон, вести спостереження та уточнювати позиції дивізії на лінії фронту”, – зазначили в ISW.