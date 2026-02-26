Live

Наслідки масованої атаки на Харків показала ДСНС (відео, фото)

Події 06:56   26.02.2026
Оксана Горун
Наслідки масованої атаки на Харків показала ДСНС (відео, фото)

Харків вночі 26 лютого понад півтори години перебував під масованими ударами ракет і безпілотників. Є “прильоти” у чотирьох районах міста та передмісті, постраждали 14 осіб.

“Росіяни атакували ударними безпілотниками та ракетами область. Зафіксовані влучання у Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста, а також у с. Рай-Оленівка Харківського району. В результаті обстрілів сталося 2 осередки займання. Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки”, – повідомила зранку 26 лютого пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. У Харкові відомо про руйнування двох приватних будинків – у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі.

