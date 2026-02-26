Live

Новини Харкова – головне 26 лютого: зруйновані будинки, постраждалі й завали

Події 05:24   26.02.2026
Оксана Горун
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

05:24

Під ударами – й передмістя Харкова: стрес у дитини

“Через обстріл ворожим БпЛА в с. Рай-Оленівка гострої реакції на стрес зазнали троє людей. Серед них – дитина. Всім постраждалим надали медичну допомогу”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

05:20

Відомо вже про сімох постраждалих у Харкові, зруйновані два приватні будинки

У Харкові продовжують збирати інформацію про наслідки численних нічних “прильотів”. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що зруйновані приватні будинки в Слобідському та Салтівському районах. Під завалами можуть бути люди. Кількість постраждалих невпинно зростає. Наразі їх семеро.

Інформація оновлюється тут.

04:50

У Харкові є пряме влучання в багатоповерхівку

Атака на Харків триває вже понад годину. Над містом фіксують російські БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання двох балістичних ракет та групи “шахедів” по Київському та Шевченківському районах. Також пожежа після “прильоту” – в Слобідському районі. У Салтівському – зруйнований приватний будинок, є завали. За даними міського голови, є пошкодження багатоповерхівок. Зокрема, у Шевченківському районі – прямий “приліт” по багатоквартирному будинку. Зокрема, в Шевченківському районі – прямий “приліт” по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюють.

Інформація оновлюється тут.

04:19

Масована атака на Україну: вибухи лунають у Харкові та Києві

Вночі 26 лютого в Харкові пролунала серія вибухів. Вона розпочалася близько 03:38. Спочатку місто атакували російські ударні безпілотники. Повітряна тривога була актуальною ще з 21:45 25 лютого. Про наближення БпЛА до міста Повітряні сили ЗСУ поінформували о 03:32.

Після перших двох вибухів мер міста Ігор Терехов повідомив, що атакують “шахеди”. Проте слідом до них додалися і швидкісні цілі.

Станом на 04:17 відомо про “прильоти” в Київському та Шевченківському районах міста.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Шевченківському пошкоджені вікна у приватному будинку. Інформації щодо постраждалих немає.

Під масованою атакою цієї ночі вся Україна. Вибухи лунають у Києві.

Повітряні сили ЗСУ інформують про швидкісні цілі та балістику. Моніторингові канали зокрема повідомляють, що ворог застосував ракети “Циркон”. Небезпека зберігається.

Читайте також: Як відключатимуть світло в Харківській області 26 лютого – графік

Автор: Оксана Горун
