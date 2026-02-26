«Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині

Близько 20 тисяч абонентів опинилися без електропостачання через влучання по енергетичних об’єктах в Богодухівському районі, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує бити й сьогодні цілий день. Зараз влучання було по енергетичних об’єктах, по Богодухівському району, внаслідок якого у нас приблизно 20 тисяч людей без електропостачання. Усі сили спрямовані на ліквідацію наслідків. Ситуація для нас не нова, тому будемо працювати цілодобово, поки не зможемо технічно подати електроенергію для наших людей”, – поінформував Синєгубов.

За його попереднім прогнозом, відновити електропостачання вдасться протягом доби, проте все залежатиме від безпекової ситуації.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»