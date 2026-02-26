«Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині
Близько 20 тисяч абонентів опинилися без електропостачання через влучання по енергетичних об’єктах в Богодухівському районі, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ворог продовжує бити й сьогодні цілий день. Зараз влучання було по енергетичних об’єктах, по Богодухівському району, внаслідок якого у нас приблизно 20 тисяч людей без електропостачання. Усі сили спрямовані на ліквідацію наслідків. Ситуація для нас не нова, тому будемо працювати цілодобово, поки не зможемо технічно подати електроенергію для наших людей”, – поінформував Синєгубов.
За його попереднім прогнозом, відновити електропостачання вдасться протягом доби, проте все залежатиме від безпекової ситуації.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: Атака РФ на Харків: Синєгубов повідомив, чи були “прильоти” по енергооб’єктах
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Події, Харків; Теги: богодуховский район, новини Харкова, обстріл, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 18:05;