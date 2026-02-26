Live

«Попадание по энергообъектам»: 20 тысяч абонентов — без света на Харьковщине

Записано 18:05   26.02.2026
Елена Нагорная
«Попадание по энергообъектам»: 20 тысяч абонентов — без света на Харьковщине Скриншот

Около 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за попадания по энергетическим объектам в Богодуховском районе, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает бить и сегодня целый день. Сейчас попадание было по энергетическим объектам, по Богодуховскому району, в результате чего у нас примерно 20 тысяч человек без электроснабжения. Все силы направлены на ликвидацию последствий. Ситуация для нас не новая, поэтому будем работать круглосуточно, пока не сможем технически подать электроэнергию для наших людей», — сообщил Синегубов.

По его предварительному прогнозу, восстановить электроснабжение удастся в течение суток, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам

Автор: Елена Нагорная
