Двое пострадавших в результате удара россиян по предприятию на Харьковщине
Сегодня в 07:15 россияне попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 38 и 64 лет. На месте им оказывают всю необходимую медпомощь», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: богодуховский район, обстрел, пострадавшие, россияне, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 09:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 07:15 россияне попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".