Двое пострадавших в результате удара россиян по предприятию на Харьковщине

Сегодня в 07:15 россияне попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 38 и 64 лет. На месте им оказывают всю необходимую медпомощь», — рассказал Синегубов.