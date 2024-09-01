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Двое пострадавших в результате удара россиян по предприятию на Харьковщине

Происшествия 09:41   01.09.2024
Оксана Якушко
Двое пострадавших в результате удара россиян по предприятию на Харьковщине

Сегодня в 07:15 россияне попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 38 и 64 лет. На месте им оказывают всю необходимую медпомощь», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 07:15 россияне попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".