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Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині

Події 09:41   01.09.2024
Оксана Якушко
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині

Сьогодні о 07:15 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Богодухівському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці їм надають усю необхідну медичну допомогу», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 07:15 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Богодухівському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".