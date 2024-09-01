Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині
Сьогодні о 07:15 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Богодухівському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці їм надають усю необхідну медичну допомогу», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: богодуховский район, обстріл, пострадалі, росіяни, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 07:15 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Богодухівському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".