Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині

Сьогодні о 07:15 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Богодухівському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці їм надають усю необхідну медичну допомогу», – розповів Синєгубов.