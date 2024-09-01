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6 постраждалих – росіяни вночі двічі обстріляли Слатине на Харківщині

Події 08:20   01.09.2024
Оксана Якушко
6 постраждалих – росіяни вночі двічі обстріляли Слатине на Харківщині

Близько 02:50 росіяни завдали удару по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:50 росіяни завдали удару по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".