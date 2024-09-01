6 постраждалих – росіяни вночі двічі обстріляли Слатине на Харківщині
Близько 02:50 росіяни завдали удару по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.
Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.
Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, поранені, постадавшие, росіяни, Слатино, удар, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 08:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:50 росіяни завдали удару по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".