4 постраждалих, пошкоджені будівлі й 25 авто – наслідки удару по Харкову
31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.
Ворожа ракета влучила у проїжджу частину біля багатоповерхівки у Слобідському районі міста.
13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення.
Також пошкоджені будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.
З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту росіяни завдали ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, поранений, пострадалі, ракета "Гром-Е1", слободской район, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 07:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція. ".