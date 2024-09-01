4 постраждалих, пошкоджені будівлі й 25 авто – наслідки удару по Харкову

31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.

Ворожа ракета влучила у проїжджу частину біля багатоповерхівки у Слобідському районі міста.

13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення.

Також пошкоджені будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту росіяни завдали ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.