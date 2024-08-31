«Приліт» КАБа по Харкову: постраждали дівчина та 13-річна дівчинка

Дві людини постраждали від удару КАБом по Слобідському району Харкова після 22:30.

Медики надали допомогу 20-річній дівчині, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також гостру реакцію на стрес отримала 13-річна дівчинка, інформує мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 22:36. Ворожий КАБ прилетів по Слобідському району міста.