«Приліт» КАБа по Харкову: постраждали дівчина та 13-річна дівчинка
Дві людини постраждали від удару КАБом по Слобідському району Харкова після 22:30.
Медики надали допомогу 20-річній дівчині, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також гостру реакцію на стрес отримала 13-річна дівчинка, інформує мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 22:36. Ворожий КАБ прилетів по Слобідському району міста.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, авіаудар, вибух, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 23:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини постраждали від удару КАБом по Слобідському району Харкова після 22:30.".