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«Приліт» КАБа по Харкову: постраждали дівчина та 13-річна дівчинка

Події 23:40   31.08.2024
Олена Нагорна
«Приліт» КАБа по Харкову: постраждали дівчина та 13-річна дівчинка

Дві людини постраждали від удару КАБом по Слобідському району Харкова після 22:30.

Медики надали допомогу 20-річній дівчині, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також гостру реакцію на стрес отримала 13-річна дівчинка, інформує мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 22:36. Ворожий КАБ прилетів по Слобідському району міста.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 23:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини постраждали від удару КАБом по Слобідському району Харкова після 22:30.".