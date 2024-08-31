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Вибух чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова

Події 22:40   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова

Близько 22:35 у Харкові пролунав вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів бути обережними.

Голова ХОВА підтвердив, що ворог завдає ударів по Харкову.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 22:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:35 у Харкові пролунав вибух.".