Вибух чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова
Близько 22:35 у Харкові пролунав вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів бути обережними.
Голова ХОВА підтвердив, що ворог завдає ударів по Харкову.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 22:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:35 у Харкові пролунав вибух.".