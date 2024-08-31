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Взрыв слышно в Харькове: данные Терехова и Синегубова

Происшествия 22:40   31.08.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышно в Харькове: данные Терехова и Синегубова

Около 22:35 в Харькове раздался взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары по Харькову.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:35 в Харькове раздался взрыв.".