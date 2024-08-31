КАБ вдарив по Слобідському району Харкова: пошкоджені будинки й інфраструктура

Ворожий КАБ о 22:36 вдарив по Слобідському району Харкова, про постраждалих на цей час не повідомляють.

“Приліт” у Слобідському районі. Попередньо, без постраждалих”, — інформує міський голова Ігор Терехов.

«Внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури», – також повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 22:36.