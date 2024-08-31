КАБ прилетел по Слободскому району Харькова — повреждены дома и инфраструктура
Вражеский КАБ в 22:36 ударил по Слободскому району Харькова, о пострадавших на данный момент не сообщается.
«Прилет» в Слободском районе. Предварительно, без пострадавших», — информирует городской голова Игорь Терехов.
«В результате попадания КАБа в Слободском районе Харькова есть повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры», — также сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 22:36.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБ прилетел по Слободскому району Харькова — повреждены дома и инфраструктура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 23:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский КАБ в 22:36 ударил по Слободскому району Харькова, о пострадавших на данный момент не сообщается.".