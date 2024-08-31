КАБ прилетел по Слободскому району Харькова — повреждены дома и инфраструктура

Вражеский КАБ в 22:36 ударил по Слободскому району Харькова, о пострадавших на данный момент не сообщается.

«Прилет» в Слободском районе. Предварительно, без пострадавших», — информирует городской голова Игорь Терехов.

«В результате попадания КАБа в Слободском районе Харькова есть повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры», — также сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 22:36.