«Прилет» КАБа по Харькову: пострадали девушка и 13-летняя девочка

Два человека пострадали от удара КАБом по Слободскому району Харькова после 22:30.

Медики оказали помощь 20-летней девушке, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также острую реакцию на стресс получила 13-летняя девочка, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 22:36. Вражеский КАБ прилетел по Слободскому району города.