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«Прилет» КАБа по Харькову: пострадали девушка и 13-летняя девочка

Происшествия 23:40   31.08.2024
Елена Нагорная
«Прилет» КАБа по Харькову: пострадали девушка и 13-летняя девочка

Два человека пострадали от удара КАБом по Слободскому району Харькова после 22:30.

Медики оказали помощь 20-летней девушке, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также острую реакцию на стресс получила 13-летняя девочка, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 22:36. Вражеский КАБ прилетел по Слободскому району города.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 23:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали от удара КАБом по Слободскому району Харькова после 22:30.".