«Прилет» КАБа по Харькову: пострадали девушка и 13-летняя девочка
Два человека пострадали от удара КАБом по Слободскому району Харькова после 22:30.
Медики оказали помощь 20-летней девушке, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также острую реакцию на стресс получила 13-летняя девочка, сообщает мэр Игорь Терехов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 22:36. Вражеский КАБ прилетел по Слободскому району города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 23:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали от удара КАБом по Слободскому району Харькова после 22:30.".