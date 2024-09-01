4 пострадавших, повреждены здания и 25 авто – последствия удара по Харькову
31 августа около 22:45 россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которой пострадали четыре человека, сообщила Нацполиция.
Вражеская ракета попала в проезжую часть у многоэтажки в Слободском районе города.
13-летняя девочка и две женщины 24 и 20 лет подверглись острой реакции на стресс. 26-летний мужчина ранен.
Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.
Из обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу россияне нанесли ракетой «Гром-Е1» из населенного пункта Березово Белгородской области РФ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, поранений, пострадавшие, ракета "Гром-Е1", слободской район, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа около 22:45 россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которой пострадали четыре человека, сообщила Нацполиция.".