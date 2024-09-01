4 пострадавших, повреждены здания и 25 авто – последствия удара по Харькову

31 августа около 22:45 россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которой пострадали четыре человека, сообщила Нацполиция.

Вражеская ракета попала в проезжую часть у многоэтажки в Слободском районе города.

13-летняя девочка и две женщины 24 и 20 лет подверглись острой реакции на стресс. 26-летний мужчина ранен.

Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

Из обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу россияне нанесли ракетой «Гром-Е1» из населенного пункта Березово Белгородской области РФ.