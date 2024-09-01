6 пострадавших – россияне ночью дважды обстреляли Слатино на Харьковщине

Около 02:50 россияне нанесли удар по поселку Слатино Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела горел автомобиль и дом.

Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

Пострадал 67-летний мужчина, госпитализированный.