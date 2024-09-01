6 пострадавших – россияне ночью дважды обстреляли Слатино на Харьковщине
Около 02:50 россияне нанесли удар по поселку Слатино Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела горел автомобиль и дом.
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.
Пострадал 67-летний мужчина, госпитализированный.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, поранені, постадавшие, россияне, Слатино, удар, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:50 россияне нанесли удар по поселку Слатино Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".