Четверо пострадавших, из них 2 волонтера, из-за удара дроном на Харьковщине

На Харьковщине в селе Ивашки в результате очередной вражеской атаки пострадали четыре человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.

30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном село Ивашки Богодуховского района.

Двое волонтеров, мужчины 24 и 62 лет, получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень подверглись острой реакции на стресс. В результате удара поврежден автомобиль.