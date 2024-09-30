Четверо пострадавших, из них 2 волонтера, из-за удара дроном на Харьковщине
На Харьковщине в селе Ивашки в результате очередной вражеской атаки пострадали четыре человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.
30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном село Ивашки Богодуховского района.
Двое волонтеров, мужчины 24 и 62 лет, получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень подверглись острой реакции на стресс. В результате удара поврежден автомобиль.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, богодуховский район, волонтер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 20:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в селе Ивашки в результате очередной вражеской атаки пострадали четыре человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.".