Четверо постраждалих, із них двоє волонтерів, через удар дроном на Харківщині
На Харківщині у селі Івашки внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.
30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном село Івашки Богодухівського району.
Двоє волонтерів, чоловіки 24 та 62 років, поранені. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, богодуховский район, волонтер, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 20:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у селі Івашки внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".