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Четверо постраждалих, із них двоє волонтерів, через удар дроном на Харківщині

Суспільство 20:39   30.09.2024
Оксана Якушко
Четверо постраждалих, із них двоє волонтерів, через удар дроном на Харківщині

На Харківщині у селі Івашки внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном село Івашки Богодухівського району.

Двоє волонтерів, чоловіки 24 та 62 років, поранені. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у селі Івашки внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".