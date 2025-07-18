Вражеские БпЛА атаковали Богодуховскую громаду – Синегубов о последствиях

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила четырьмя БпЛА типа «Герань-2» по территории Богодухвской громады.

«Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидирован», — отметил Синегубов.

Об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области в Воздушных силах ВСУ предупреждали около 11:00.