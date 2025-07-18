Вражеские БпЛА атаковали Богодуховскую громаду – Синегубов о последствиях
Фото: Anton Petrus
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила четырьмя БпЛА типа «Герань-2» по территории Богодухвской громады.
«Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидирован», — отметил Синегубов.
Об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области в Воздушных силах ВСУ предупреждали около 11:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, богодуховский район, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила четырьмя БпЛА типа «Герань-2» по территории Богодухвской громады.".