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Вражеские БпЛА атаковали Богодуховскую громаду – Синегубов о последствиях

Происшествия 13:44   18.07.2025
Виктория Яковенко
Вражеские БпЛА атаковали Богодуховскую громаду – Синегубов о последствиях Фото: Anton Petrus

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила четырьмя БпЛА типа «Герань-2» по территории Богодухвской громады.

«Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидирован», — отметил Синегубов.

Об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области в Воздушных силах ВСУ предупреждали около 11:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила четырьмя БпЛА типа «Герань-2» по территории Богодухвской громады.".