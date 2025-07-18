«РФ начинает формировать на Харьковщине то, о чем говорил Путин» – Коваленко

Об успехах россиян в Харьковской области, а также вероятных планах врага на ближайшее будущее, рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Недавно россияне смогли выйти на южный берег Волчьей и приблизиться к Волчанскому маслоэкстракционному заводу. Вместе с этим враг пытается прорваться и на хлебозавод. И хотя в результате массированных обстрелов предприятия теперь не представляют материальной ценности для врага – они имеют важное стратегическое значение, объяснил Коваленко.

«Если ты там закрепляешься, то оттуда тебя очень трудно выбить, а ты имеешь возможность влиять на другие зоны. И соответственно для них это является основной задачей, которая поставлена их командованием. Действуют преимущественно здесь штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады. И они сейчас максимально давят человеческим ресурсом на оба завода. Результат пока – это не закрепление на окраинах завода, это –бои на окраинах завода, попытки прорыва на само предприятие. Закрепление у них есть разве что только в районе стадиона, там где я и продемонстрировал, то есть именно в этой локации. Не положительный момент, поскольку россиянам долгое время, – почти год, не удавалось форсировать Волчью и выйти на ее южный берег», – констатировал аналитик.

Скорее всего, враг просто не хватает ресурсов для того, чтобы закрепиться на заводах. Поэтому, предполагает эксперт, если ВСУ не смогу оттеснить ВС РФ от Волчьей, захватить предприятия они смогут не раньше, чем через три-шесть месяцев.

«Это будет негативное влияние на сам Волчанск. Надо это понимать. Если смотрим в целом на ситуацию, которая складывается именно на Харьковщине, кажется, что они начинают формировать то, о чем говорил Путин, – какую-то там буферную зону. Буферную зону, чтобы сформировать ресурс, но им не хватит его по всей границе с Украиной. Но такие точечные удары по приграничным населенным пунктам, которые находятся почти на границе, имеют целью отвлечение внимания. Они пытаются отвлекать наше внимание, особенно если мы говорим о Купянском направлении, о правом берегу реки Оскол», – отметил Коваленко.

Именно там уже долгое время врагу не удается расширить зону контроля и сконцентрировать полноценную ударную группу.

Видео: Oboz.ua