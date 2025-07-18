“РФ починає формувати на Харківщині те, про що говорив Путін” – Коваленко

Про успіхи росіян у Харківській області, а також ймовірні плани ворога на найближче майбутнє, розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Нещодавно росіяни змогли вийти на південний берег Вовчої та наблизитися до Вовчанського олійноекстракційного заводу. Натомість ворог намагається прорватися і на хлібозавод. І хоча в результаті масованих обстрілів підприємства тепер не мають матеріальної цінності для ворога – у них є важливе стратегічне значення, пояснив Коваленко.

“Якщо ти там закріплюєшся, то звідти тебе дуже важко вибити, а ти маєш можливість впливати на інші зони. І, відповідно, для них це є основною задачею, яка поставлена їх командуванням. Діють переважно тут штурмові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади. І вони зараз максимально тиснуть людським ресурсом на обидва заводи. Результат поки що це не закріплення на околицях заводу, це бої на околицях заводу, спроби прориву на само підприємство. Закріплення в них є хіба що тільки в районі стадіону, там де я і продемонстрував, тобто саме в цій локації. Не позитивний момент, оскільки росіянам довгий час, – майже рік, не вдавалося форсувати Вовчу і вийти на її південний берег”, – пояснив аналітик.

Найімовірніше, ворогу просто не вистачає ресурсів для того, щоб закріпитися на заводах. Тому, припускає експерт, якщо ЗСУ не зможуть відтіснити ЗС РФ від Вовчої, захопити підприємства вони зможуть не раніше, ніж за три-шість місяців.

“Це буде негативний вплив на сам Вовчанськ. Треба це розуміти. Якщо дивимося в цілому на ситуацію, яка складається саме на Харківщині, здається, що вони починають формувати те, про що говорив Путін, – якусь там буферну зону. Буферну зону, щоб сформувати ресурс, але їм не вистачить його по всьому кордону з Україною. Але такі точкові удари по прикордонних населених пунктах, які знаходяться майже на кордоні, вони мають мету відволікання уваги. Вони намагаються відволікати нашу увагу, особливо якщо ми говоримо про Купʼянський напрямок”, – зазначив Коваленко.

Саме там уже тривалий час ворогові не вдається розширити зону контролю та сконцентрувати повноцінну ударну групу.

Відео: Oboz.ua