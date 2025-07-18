РФ атакує біля Куп’янська, а також просунулася на Борівському напрямку – ISW
18 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на різних лініях фронту у Харківській області.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку ситуація на фронті залишилася незмінною. Хоча росіяни і заявили про свій успішний наступ у центральній частині Вовчанська, підтвердити цю інформацію експертам так і не вдалося.
“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Дігтярне (на північ від Великого Бурлука вздовж міжнародного кордону). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід і південний захід від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили аналітики.
Фейковими виявились і заяви росіян про просування ЗС РФ на Куп’янському напрямку – в районі Кіндрашівки, Дворічної та Кутьківки.
“Пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що Радьківка (на північний захід від Куп’янська) є спірною “сірою зоною”, і спростував твердження про те, що російські війська досягли Мирного (на північний захід від Куп’янська)”, – додали в ISW.
Однак на Борівському напрямку деякі успіхи ворога все ж таки є.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – уточнили експерти.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на різних лініях фронту у Харківській області.".