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РФ атакує біля Куп’янська, а також просунулася на Борівському напрямку – ISW

Україна 07:31   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ атакує біля Куп’янська, а також просунулася на Борівському напрямку – ISW

18 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на різних лініях фронту у Харківській області.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку ситуація на фронті залишилася незмінною. Хоча росіяни і заявили про свій успішний наступ у центральній частині Вовчанська, підтвердити цю інформацію експертам так і не вдалося.

“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Дігтярне (на північ від Великого Бурлука вздовж міжнародного кордону). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід і південний захід від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили аналітики.

Фейковими виявились і заяви росіян про просування ЗС РФ на Куп’янському напрямку – в районі Кіндрашівки, Дворічної та Кутьківки.

“Пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що Радьківка (на північний захід від Куп’янська) є спірною “сірою зоною”, і спростував твердження про те, що російські війська досягли Мирного (на північний захід від Куп’янська)”, – додали в ISW.

Однак на Борівському напрямку деякі успіхи ворога все ж таки є.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – уточнили експерти.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на різних лініях фронту у Харківській області.".