РФ атакует возле Купянска, а также продвинулась на Боровском направлении – ISW

18 июля аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на разных линиях фронта в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении ситуация на фронте осталась неизменной. Хотя россияне и заявили о своем продвижении в центральной части Волчанска, подтвердить эту информацию экспертам так и не удалось.

«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Дегтярное (к северу от Великого Бурлука вдоль международной границы). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на запад и юго-запад от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили аналитики.

Фейковыми оказались и заявления россиян о продвижении ВС РФ на Купянском направлении – в районе Кондрашовки, Двуречной и Кутьковки.

«Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что Радьковка (к северо-западу от Купянска) является спорной «серой зоной», и опроверг утверждение о том, что российские войска достигли Мирного (к северо-западу от Купянска)», – добавили в ISW.

Однако на Боровском направлении некоторые успехи врага все же есть.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – уточнили эксперты.