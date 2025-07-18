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РФ атакует возле Купянска, а также продвинулась на Боровском направлении – ISW

Украина 07:31   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ атакует возле Купянска, а также продвинулась на Боровском направлении – ISW

18 июля аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на разных линиях фронта в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении ситуация на фронте осталась неизменной. Хотя россияне и заявили о своем продвижении в центральной части Волчанска, подтвердить эту информацию экспертам так и не удалось.

«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Дегтярное (к северу от Великого Бурлука вдоль международной границы). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на запад и юго-запад от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили аналитики.

Фейковыми оказались и заявления россиян о продвижении ВС РФ на Купянском направлении – в районе Кондрашовки, Двуречной и Кутьковки.

«Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что Радьковка (к северо-западу от Купянска) является спорной «серой зоной», и опроверг утверждение о том, что российские войска достигли Мирного (к северо-западу от Купянска)», – добавили в ISW.

Однако на Боровском направлении некоторые успехи врага все же есть.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – уточнили эксперты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на разных линиях фронта в Харьковской области.".