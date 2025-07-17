Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹

Общество 19:52   17.07.2025
Елена Нагорная
Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹

62-летний житель Рахова в сговоре с двумя жителями Харькова собирался переправить в Румынию мужчину призывного возраста. До приграничья его решили везти автомобилем частной фирмы, которая предоставляет услуги по транспортировке больных.

За предоставленный сервис мужчина, который собирался попасть в Румынию, должен был заплатить 10 тысяч долларов, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Схему разоблачили на Закарпатье. Факт передачи организатору средств — задокументировали. По результатам осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли пять мобильных телефонов, 12 тысяч долларов, 55 тысяч гривен, а также автомобиль «скорой» Renault.

Видео: ГПСУ

Всех троих фигурантов задержали, им инкриминируют ч.3 ст. 332 УКУ. Клиента же привлекли к админответственности по ст. 204-1 КУоАП.

Читайте также: Платил криптой: житель Харьковщины так и не попал за границу – ГПСУ (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
17.07.2025, 16:40
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
17.07.2025, 13:33
Жара, дожди, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июля
Жара, дожди, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июля
17.07.2025, 19:05
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото)
Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото)
17.07.2025, 20:32

Новости по теме:

14:33
Платил криптой: житель Харьковщины так и не попал за границу – ГПСУ (видео)
12:16
«Противник последнее время достаточно активный» — ГПСУ о севере Харьковщины
13:01
Защитник Волчанска о россиянах: «Головой в последнее время очень часто думают»
10:03
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
10:05
Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)

Вы читали новость: «Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 19:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний житель Рахова в сговоре с двумя жителями Харькова собирался переправить в Румынию мужчину призывного возраста.".