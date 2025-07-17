Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹

62-летний житель Рахова в сговоре с двумя жителями Харькова собирался переправить в Румынию мужчину призывного возраста. До приграничья его решили везти автомобилем частной фирмы, которая предоставляет услуги по транспортировке больных.

За предоставленный сервис мужчина, который собирался попасть в Румынию, должен был заплатить 10 тысяч долларов, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Схему разоблачили на Закарпатье. Факт передачи организатору средств — задокументировали. По результатам осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли пять мобильных телефонов, 12 тысяч долларов, 55 тысяч гривен, а также автомобиль «скорой» Renault.

Видео: ГПСУ

Всех троих фигурантов задержали, им инкриминируют ч.3 ст. 332 УКУ. Клиента же привлекли к админответственности по ст. 204-1 КУоАП.