Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹
62-летний житель Рахова в сговоре с двумя жителями Харькова собирался переправить в Румынию мужчину призывного возраста. До приграничья его решили везти автомобилем частной фирмы, которая предоставляет услуги по транспортировке больных.
За предоставленный сервис мужчина, который собирался попасть в Румынию, должен был заплатить 10 тысяч долларов, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Схему разоблачили на Закарпатье. Факт передачи организатору средств — задокументировали. По результатам осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли пять мобильных телефонов, 12 тысяч долларов, 55 тысяч гривен, а также автомобиль «скорой» Renault.
Видео: ГПСУ
Всех троих фигурантов задержали, им инкриминируют ч.3 ст. 332 УКУ. Клиента же привлекли к админответственности по ст. 204-1 КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, новости Харькова, румыния, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний житель Рахова в сговоре с двумя жителями Харькова собирался переправить в Румынию мужчину призывного возраста.".