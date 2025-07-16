Платил криптой: житель Харьковщины так и не попал за границу – ГПСУ (видео)
Пограничники поймали десять «туристов» из шести областей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Среди них – житель Харьковщины, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Мужчины шли в направлении Молдовы, их обнаружил оператор БпЛА и задержали «путешественников» на окраине одного из сел Раздельнянского района, отметили в ГПСУ.
«Как выяснилось, жители Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы. Помогал им в этом админ, который дистанционно руководил ими через Telegram-канал. Не имея никаких гарантий успешной переправки, каждый из мужчин заранее заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов на криптокошелек организатора», — выяснили пограничники.
Они добавляют: во время задержания мужчины даже пытались сбежать, однако их остановили предупредительные выстрелы вверх.
На них составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела передали в суд.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: гпсу, граница, турист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поймали десять «туристов» из шести областей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Среди них – житель Харьковщины, сообщили в ГПСУ.".