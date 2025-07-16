Платив криптою: житель Харківщини так і не потрапив за кордон – ДПСУ (відео)
Прикордонники спіймали десять «туристів» з шістьох областей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них – житель Харківщини, повідомили в Державній прикордонній службі України.
Чоловіки йшли у напрямку Молдови, їх виявив оператор БпЛА і затримали «мандрівників» на околиці одного з сіл Роздільнянського району, зазначили в ДПСУ.
«Як зʼясувалося, мешканці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Допомагав їм у цьому адмін, який дистанційно керував ними через телеграм-канал. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, кожен з чоловіків наперед сплатив від 7,5 до 9 тис. доларів на криптогаманець організатора», – з’ясували прикордонники.
Вони додають: під час затримання чоловіки навіть намагались втекти, однак їх зупинили попереджувальні постріли вгору.
На них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи передали до суду.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: гпсу, граница, турист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники спіймали десять «туристів» з шістьох областей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них – житель Харківщини, повідомили в ДПСУ.".