Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області
Гірські рятувальники допомогли харківському туристу.
Ввечері 24 лютого рятувальники села Видричка вирушили на допомогу 28-річному мешканцю міста Харків, який заблукав в районі водоспаду Ялинський, розповіли в ГУ ДСНС в Закарпатській області.
«Завдяки тому, що турист чітко дотримувався інструкцій, чоловіка вдалося швидко знайти. Молодику надали домедичну допомогу, напоїли та нагодували, після чого доправили до Рахова, де він зупинився в одному з місцевих хостелів», – повідомили рятувальники.
Від подальшої медичної допомоги турист з Харкова відмовився.
Читайте також: Продавчиню «ювелірки» у Харкові посадили: жінка «обчищала» магазин роками
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Карпаты, спасатели, турист, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гірські рятувальники допомогли харківському туристу.".