Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)

Суспільство 16:25   26.02.2025
Вікторія Яковенко
Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото) Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області

Гірські рятувальники допомогли харківському туристу.

Ввечері 24 лютого рятувальники села Видричка вирушили на допомогу 28-річному мешканцю міста Харків, який заблукав в районі водоспаду Ялинський, розповіли в ГУ ДСНС в Закарпатській області.

«Завдяки тому, що турист чітко дотримувався інструкцій, чоловіка вдалося швидко знайти. Молодику надали домедичну допомогу, напоїли та нагодували, після чого доправили до Рахова, де він зупинився в одному з місцевих хостелів», – повідомили рятувальники.

Від подальшої медичної допомоги турист з Харкова відмовився.

турист из Харькова потерялся
Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області

Читайте також: Продавчиню «ювелірки» у Харкові посадили: жінка «обчищала» магазин роками

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи
Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи
26.02.2025, 16:49
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
19.08.2024, 20:52
Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)
Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)
26.02.2025, 16:25
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
25.02.2025, 19:59
Нова тривога в Харкові: подробиці про систему, чому саме такий звук
Нова тривога в Харкові: подробиці про систему, чому саме такий звук
26.02.2025, 14:59

Новини за темою:

20:01
Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії
18:55
Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат
15:57
Житель Харківщини був готовий до “походу” Карпатами, але до Румунії не дійшов
10:30
Дитячий вагон з’явився в поїзді з Харкова до Карпат: що в ньому є
15:26
Ослабла та перелякалась: 70-річна харків’янка загубилась в Карпатах

Ви читали новину: «Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 16:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гірські рятувальники допомогли харківському туристу.".