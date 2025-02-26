Турист із Харкова заблукав у Карпатах: як йому допомагали (фото)

Гірські рятувальники допомогли харківському туристу.

Ввечері 24 лютого рятувальники села Видричка вирушили на допомогу 28-річному мешканцю міста Харків, який заблукав в районі водоспаду Ялинський, розповіли в ГУ ДСНС в Закарпатській області.

«Завдяки тому, що турист чітко дотримувався інструкцій, чоловіка вдалося швидко знайти. Молодику надали домедичну допомогу, напоїли та нагодували, після чого доправили до Рахова, де він зупинився в одному з місцевих хостелів», – повідомили рятувальники.

Від подальшої медичної допомоги турист з Харкова відмовився.