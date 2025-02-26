Продавчиню «ювелірки» у Харкові посадили: жінка «обчищала» магазин роками
У Харкові засудили 42-річну жінку, яка впродовж двох років привласнювала прикраси з ювелірного магазину.
Фігурантка працювала продавцем-консультантом в одному з ювелірних магазинів у Шевченківському районі, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Слідство довело, що вона вирішила організувати собі «надбавку» до зарплатні.
«У період з лютого 2022 року по серпень 2024 року жінка привласнювала ювелірні прикраси, які знаходились у виставковому залі і були призначені для продажу», – з’ясували правоохоронці.
Загалом вона вчинила 24 епізоди злочинів та встигла збагатитись на понад 2,2 млн гривень, додали у прокуратурі.
У суді жінка повністю зізналась у злочині. Суд визнав її винною в привласненні майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ). Вона проведе у тюрмі 5 років. Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 42-річну жінку, яка впродовж двох років привласнювала прикраси з ювелірного магазину.".